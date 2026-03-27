27 марта 2026 в 11:43

Московские врачи провели 65-летней женщине уникальную операцию на сердце

В Москве врачи установили кардиостимулятор с закреплением электродов на сердце

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Врачи больницы имени Вересаева в Москве провели 65-летней женщине уникальную операцию, сообщили в столичном департаменте здравоохранения. Они заново установив кардиостимулятор и закрепили электроды прямо на поверхности сердца пациентки.

В больницу имени Вересаева поступила 65-летняя женщина. У нее сломался кардиостимулятор — один из его электродов перестал работать, нужно было ставить новый прибор, — говорится в сообщении.

Сложность ситуации заключалась в том, что у пациентки был редкий врожденный порок сердца, из-за которого она уже дважды перенесла сложные операции на открытом сердце и ей повторно установили кардиостимулятор. Провести новый электрод обычным внутрисосудистым способом оказалось невозможно, поскольку в результате предыдущих вмешательств одна из ключевых вен, ведущих к сердцу, была полностью перекрыта и сужена.

Ранее в Филатовской детской больнице Москвы провели уникальную операцию 15-летнему подростку — врачи удалили у него из носа зуб, который оказался частью редкого новообразования. Изначально пациент поступил с жалобами на асимметрию лица и постоянную заложенность носа.

Москва
врачи
хирурги
операции
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

