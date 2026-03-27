27 марта 2026 в 11:43

Директор музея Большого театра рассказала о постановках «Отелло»

Лидия Харина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Оперу «Отелло» в Большом театре ставили всего четыре раза, рассказала MIR24.TV директор музея Большого театра России Лидия Харина. Она отметила, что для такой постановки необходимо найти артиста с хорошим драматическим тенором.

Первый раз шедевр Верди прозвучал со сцены Императорского Большого театра в начале 1891 года в прочтении главного дирижера Ипполита Альтани. Затем постановки осуществлялись с периодичностью примерно в 40 лет. Следующая была уже советской — в 1932 году. Это был дебютный спектакль Александра Мелик-Пашаева в Большом театре, впоследствии ставшего его главным дирижером. Конечно, нельзя не сказать и о совместной работе режиссера Бориса Покровского, художника Валерия Левенталя и дирижера Евгения Светланова над оперой в 1978 году, — рассказала Харина.

Директор подчеркнула, что четвертой станет нынешняя постановка. По ее словам, в музее при театре хранятся костюмы главных персонажей последней постановки и скульптурный портрет Бориса Покровского, также на экспозиции можно увидеть оцифрованные архивные фотографии.

Ранее сообщалось, что в театре на Таганке пройдет премьера пьесы «Три сестры». Постановка режиссера Саши Золотовицкого по пьесе Антона Чехова состоится 7 и 8 апреля на Основной сцене.

