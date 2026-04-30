«Мне не хватает»: Волочкова пожаловалась на отсутствие пенсии Волочкова заявила, что продолжит судиться за свою пенсию и трудовой стаж

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости заявила, что продолжит судиться за свою пенсию. Балерина сообщила, что намерена продолжать судебные разбирательства не из-за денег, а ради восстановления справедливости.

Я не могу получать пенсию в моей любимой родной стране, которой я служу по сей день. Я танцую, но не могу получать пенсию. Мне не хватает. Театр забрал у меня стаж. Конечно, мой адвокат сейчас занимается этим вопросом, ей удалось очень многое сделать, она — профессионал. Добрые люди, у меня стаж не 15, а 30 лет, — пожаловалась Волочкова.

По закону балерина имеет право на пенсию после 15 лет профессионального стажа. Если же подтвердить его не удастся, выплаты назначат на общих условиях с 60 лет.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин сообщил, что в России не будут повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него. Также появилась информация, что средний размер пенсии работающих россиян в марте 2026 года составил более 23,4 тыс. рублей.