30 апреля 2026 в 10:52

В Минтруде высказались о повышении пенсионного возраста в России

Минтруд: повышение пенсионного возраста в России не планируется

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России не будут повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него, сообщил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин со ссылкой на ответ Минтруда РФ. Также в ведомстве не обсуждают иные «параметры возраста выхода на пенсию».

Рассмотрено ваше обращение от 13 апреля 2026 года по вопросу, связанному с повышением пенсионного возраста, и сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста, — как до 2028 года, так и после него, — говорится в ответе министерства.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что при получении официальной зарплаты и формировании сбережений можно обеспечить достойную жизнь, полагаясь только на пенсионные выплаты. В то же время, по ее словам, социальная пенсия позволяет покрывать лишь базовые расходы.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в мае 2026 года из-за двух блоков праздничных дней пенсии, выплачиваемые через банки, будут перечислены заранее — 30 апреля и 8 мая. Также, по его словам, для тех, кому в мае исполнится 80 лет, и инвалидов первой группы страховые пенсии увеличатся вдвое.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Нарезаю тесто на полоски и просто закручиваю: через 20 минут яблочные розочки готовы, красивый десерт к чаю
