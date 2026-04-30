В Минтруде высказались о повышении пенсионного возраста в России Минтруд: повышение пенсионного возраста в России не планируется

В России не будут повышать пенсионный возраст ни до 2028 года, ни после него, сообщил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин со ссылкой на ответ Минтруда РФ. Также в ведомстве не обсуждают иные «параметры возраста выхода на пенсию».

Рассмотрено ваше обращение от 13 апреля 2026 года по вопросу, связанному с повышением пенсионного возраста, и сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста, — как до 2028 года, так и после него, — говорится в ответе министерства.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что при получении официальной зарплаты и формировании сбережений можно обеспечить достойную жизнь, полагаясь только на пенсионные выплаты. В то же время, по ее словам, социальная пенсия позволяет покрывать лишь базовые расходы.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в мае 2026 года из-за двух блоков праздничных дней пенсии, выплачиваемые через банки, будут перечислены заранее — 30 апреля и 8 мая. Также, по его словам, для тех, кому в мае исполнится 80 лет, и инвалидов первой группы страховые пенсии увеличатся вдвое.