В Большом театре состоялась музыкальная премия BRAVO

VIII Международная профессиональная музыкальная премия BRAVO прошла 14 апреля на сцене Большого театра. Участие в мероприятии приняли исполнители из 11 стран: России, Бразилии, ОАЭ, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР, Белоруссии, Египта, Казахстана, Киргизии и Ливана.

Ювелирный бренд Mercury разработал уникальные награды для лауреатов в этом году. Исполнителям вручили позолоченную букву В, выполненную в форме скрипичного ключа, которая была установлена на постаменте из серпентина. Всего было 22 номинации. Также участников поздравил президент России Владимир Путин.

Ваш яркий, впечатляющий проект по праву пользуется заинтересованным вниманием знатоков и любителей искусства, щедро дарит им радость встречи с признанными мировыми звездами и молодыми, талантливыми артистами. Объединяя участников из России и многих зарубежных государств, премия BRAVO служит развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов, — заявил глава государства.

Премия BRAVO стала значимым событием в мире классической музыки. В ходе церемонии были исполнены произведения выдающихся композиторов, а также представлена национальная музыка стран-участниц.

Ранее сообщалось, что на гала-ужине «Первое дыхание весны» в Baccarat Cristal Room от Radio Monte Carlo 31 марта состоялась эксклюзивная презентация обновленной статуэтки VIII Международной профессиональной музыкальной премии BRAVO. Впервые награда трансформировалась в произведение ювелирного искусства.