В Большом театре состоялась музыкальная премия BRAVO

Фото: Пресс-служба РМГ
VIII Международная профессиональная музыкальная премия BRAVO прошла 14 апреля на сцене Большого театра. Участие в мероприятии приняли исполнители из 11 стран: России, Бразилии, ОАЭ, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР, Белоруссии, Египта, Казахстана, Киргизии и Ливана.

Ювелирный бренд Mercury разработал уникальные награды для лауреатов в этом году. Исполнителям вручили позолоченную букву В, выполненную в форме скрипичного ключа, которая была установлена на постаменте из серпентина. Всего было 22 номинации. Также участников поздравил президент России Владимир Путин.

Ваш яркий, впечатляющий проект по праву пользуется заинтересованным вниманием знатоков и любителей искусства, щедро дарит им радость встречи с признанными мировыми звездами и молодыми, талантливыми артистами. Объединяя участников из России и многих зарубежных государств, премия BRAVO служит развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных, человеческих контактов, — заявил глава государства.

Премия BRAVO стала значимым событием в мире классической музыки. В ходе церемонии были исполнены произведения выдающихся композиторов, а также представлена национальная музыка стран-участниц.

Ранее сообщалось, что на гала-ужине «Первое дыхание весны» в Baccarat Cristal Room от Radio Monte Carlo 31 марта состоялась эксклюзивная презентация обновленной статуэтки VIII Международной профессиональной музыкальной премии BRAVO. Впервые награда трансформировалась в произведение ювелирного искусства.

Обнаружена связь между обысками в «Сапа» и уголовным делом журналистов Baza
Долина сверкнула украшениями за сотни тысяч рублей после скандала с квартирой
Трамп вспомнил, для чего США нужна Гренландия
«Много загадок»: стало известно, может ли Германия создать аналог «Гераней»
Ветеринар рассказал интересный факт о вакцинах для животных
Стало известно, почему США не просят Украину помочь с блокадой портов Ирана
«Вышли и порубились»: глава Fight Nights о турнире «Все против медифутбола»
США усиливают группировку на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном
Двое жителей Татарстана задержаны в Крыму за помощь мошенникам
В Госдуме сделали неутешительный прогноз для Молдавии после выхода из СНГ
Психолог назвала причины жестокости подростков
Несовершеннолетняя девушка подожгла автомобиль полиции в Чувашии
Появилась информация о погибших при стрельбе в школе на юго-востоке Турции
Звезды протестировали новую студию «Авторадио»
Названа острая проблема, которую обнажил конфликт США с Ираном
Один редкий вид попугаев переселили в уличный вольер Московского зоопарка
Путин оценил уровень безработицы в России
Путин раскрыл причины снижения ВВП
Раскрыто, кто определит формат проведения «Бессмертного полка» в 2026 году
Жена израильского дипломата разнесла две машины в центре Петербурга
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
