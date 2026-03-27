27 марта 2026 в 11:36

«Тянет время»: в США раскрыли, какой маневр Трамп готовит против Ирана

Аналитик Джонсон: Трамп хочет усыпить бдительность Ирана до наземной операции

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказываниями о мирных намерениях в отношении Ирана пытается усыпить бдительность республики перед началом наземной операции, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, американский лидер лишь тянет время. Политик ждет, пока на Ближний Восток не прибудут морпехи.

[Трамп] тянет время, пока не прибудут морпехи: 31-я экспедиционная бригада морской пехоты прибудет в пятницу, может, в субботу, 11-я экспедиционная бригада, которая базируется в Кэмп-Пендлтоне, Калифорния, Сан-Диего, прибудет раньше — вероятно, где-то 7 апреля, — уверен Джонсон.

Эксперт подчеркнул, что у Трампа нет никакого намерения мирно урегулировать отношения с Ираном. По его словам, иранцы это понимают, потому что они не дураки.

Политолог-американист Павел Дубравский отметил в беседе с NEWS.ru, что заявления Трампа о перемирии с Ираном не приведут к полному завершению конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, по его словам, американский лидер часто демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях.

США
Дональд Трамп
Иран
Ближний Восток
войны
конфликты
