В Финляндии указали на катастрофические последствия конфликта с Ираном Стубб: война на Ближнем Востоке может ударить по экономике сильнее пандемии

Экономические последствия конфликта на Ближнем Востоке могут превзойти эффект пандемии и привести к глобальной рецессии, заявил президент Финляндии Александер Стубб в интервью Politico. По его оценке, текущая ситуация отражает растущую взаимозависимость мировых рынков и уязвимость международной системы.

Рост цен на энергоносители, по его словам, напрямую влияет на стоимость продовольствия, удобрений и фармацевтической продукции. Стубб также назвал ситуацию в Ормузском проливе одним из ключевых факторов, влияющих на глобальные поставки ресурсов. По его оценке, текущие события подтверждают невозможность изолированного существования национальных экономик без учета международной взаимозависимости.

Кроме того, он заявил о снижении эффективности международных институтов и механизмов регулирования в период, когда их роль особенно важна для урегулирования конфликтов и решения глобальных проблем. Президент Финляндии подчеркнул, что не поддерживает прямое участие европейских стран в военных действиях в регионе.

Ранее стало известно, что страны Персидского залива на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива начали прорабатывать альтернативные маршруты для поставок энергоресурсов. В числе рассматриваемых вариантов — строительство трубопроводной инфраструктуры.