27 марта 2026 в 12:42

«Сложная ситуация»: Песков признал влияние санкций на «Северные потоки»

Западные санкции заметно осложняют ситуацию вокруг «Северных потоков» с юридической точки зрения, признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге. Таким образом он отреагировал на планы Соединенных Штатов забрать газопроводы и энергетические рынки. Песков также подчеркнул, что введенные ограничения незаконны, передает РИА Новости.

В связи с санкциями, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права, конечно, в юридическом плане сложная ситуация, — сказал представитель Кремля.

Ранее независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов заявил NEWS.ru, что в ближайшее время не ожидается возобновления работы «Северного потока». По словам аналитика, даже Соединенные Штаты, заинтересованные в восстановлении газопровода, не могут повлиять на этот процесс. Он добавил, что даже после запуска газопровода цены на газ в Европе вряд ли снизятся. При этом, по мнению аналитика, если США будут контролировать работу «Северного потока», его восстановление окажется невыгодным для всех участников.

