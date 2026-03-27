Генсек ИМО назвал военную миссию в Ормузском проливе тупиком

Создание военной коалиции для защиты судов в Ормузском проливе не способно стать долгосрочным решением проблемы безопасности в регионе, заявил в интервью газете Repubblica генсек Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес. По его мнению, такой подход не позволяет устранить риски в полной мере.

Глава организации указал, что истинным решением проблемы судоходства должна стать деэскалация текущего конфликта и его последующее прекращение. По словам генсека, только такой подход позволит возобновить свободное морское движение и избавит торговые суда от статуса сопутствующего ущерба.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали подчеркивал, что республика не закрывает Ормузский пролив, но оставляет за собой право на «интеллектуальный контроль» за судоходством в условиях внешней агрессии. По его словам, сейчас вопрос о полном перекрытии пролива не стоит.