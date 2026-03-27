Генсек ИМО назвал военную миссию в Ормузском проливе тупиком

Генсек ИМО заявил о неэффективности военной миссии в Ормузском проливе

Фото: Johan Nilsson / TT/Global Look Press
Создание военной коалиции для защиты судов в Ормузском проливе не способно стать долгосрочным решением проблемы безопасности в регионе, заявил в интервью газете Repubblica генсек Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес. По его мнению, такой подход не позволяет устранить риски в полной мере.

Создание военной оперативной группы для защиты коммерческих судов не может быть долгосрочным решением. Более того, это не устранит риски полностью, и судно по-прежнему может быть поражено беспилотником или ракетой, — сказал Домингес.

Глава организации указал, что истинным решением проблемы судоходства должна стать деэскалация текущего конфликта и его последующее прекращение. По словам генсека, только такой подход позволит возобновить свободное морское движение и избавит торговые суда от статуса сопутствующего ущерба.

Ранее посол Ирана в России Казем Джалали подчеркивал, что республика не закрывает Ормузский пролив, но оставляет за собой право на «интеллектуальный контроль» за судоходством в условиях внешней агрессии. По его словам, сейчас вопрос о полном перекрытии пролива не стоит.

Россиянам объяснили, о чем могут сигнализировать резкие изменения в почерке
Известный агент поздравил Овечкина с очередным хет-триком в НХЛ
Армия России освободила сразу четыре населенных пункта
Бариста пытался отравить российских военных и поплатился
Синоптик ответил, можно ли сейчас спрогнозировать начало купального сезона
Криминалист назвал основную причину пропажи россиянок за границей
Звезда «Кухни» решила развестись с мужем
Крупное водохранилище обмелело и завоняло под Киевом
Названа важная деталь атаки на Русский дом в Праге
Эксперты предупредили о глобальном голоде из-за конфликта вокруг Ирана
В Госдуме ответили, что станет реальным стимулом для повышения рождаемости
Солдат ВСУ перекинули в Сумщину вместо Ближнего востока
Уничтожение израильского танк Merkava FPV-дроном «Хезболлы» попало на видео
Определен победитель второй практики Гран-при Японии
КСИР раскрыл, откуда жителям Ближнего Востока лучше бежать
Депутат оценил идею законодательно закрепить поддержку паломничества
Подростка отправили в колонию после кровавой новогодней елки в школе
Главу российской спортивной организации заподозрили в экстремизме
Врач предупредил, какие опасные состояния маскируются под панические атаки
В Россотрудничестве раскрыли новые детали атаки на Русский дом в Праге
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

