27 марта 2026 в 12:35

Военный журналист рассказал, решатся ли США проводить десантные операции

Военный журналист Рожин: США могут решиться на проведение десантных операций

США могут решиться на проведение десантных операций на острове Харк или АЭС в Бушере и на островах в районе Ормузского пролива, рассказал RT эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он отметил, что Америка вряд ли будет привлекать иностранных наемников.

Наемники если появятся в существенном количестве, то только когда США удастся реализовать свои цели, захватить какую-то территорию. Туда могут завести дополнительных частных контрактников. Скорее всего, это будут американцы. Использование колумбийских или иных наемников будет затруднено из-за необходимости десантной подготовки, которую вряд ли можно быстро осуществить, — рассказал Рожин.

Военный журналист подчеркнул, что американские ЧВК не заточены на штурмовые операции. По его словам, они способны удерживать позиции, защищать базы и выполнять отдельные некрупные задачи, однако их основная роль заключается в сдерживании противника, то есть в обороне, а не в наступлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что наземная операция Соединенных Штатов в Иране станет большой ошибкой из-за нехватки сил и средств для достижения целей, поставленных главой Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, главными препятствиями выступают острая нехватка личного состава, а также недостаточное количество вооружений и техники.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
