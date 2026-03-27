Военный журналист рассказал, решатся ли США проводить десантные операции

США могут решиться на проведение десантных операций на острове Харк или АЭС в Бушере и на островах в районе Ормузского пролива, рассказал RT эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Он отметил, что Америка вряд ли будет привлекать иностранных наемников.

Наемники если появятся в существенном количестве, то только когда США удастся реализовать свои цели, захватить какую-то территорию. Туда могут завести дополнительных частных контрактников. Скорее всего, это будут американцы. Использование колумбийских или иных наемников будет затруднено из-за необходимости десантной подготовки, которую вряд ли можно быстро осуществить, — рассказал Рожин.

Военный журналист подчеркнул, что американские ЧВК не заточены на штурмовые операции. По его словам, они способны удерживать позиции, защищать базы и выполнять отдельные некрупные задачи, однако их основная роль заключается в сдерживании противника, то есть в обороне, а не в наступлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что наземная операция Соединенных Штатов в Иране станет большой ошибкой из-за нехватки сил и средств для достижения целей, поставленных главой Белого дома Дональдом Трампом. По его словам, главными препятствиями выступают острая нехватка личного состава, а также недостаточное количество вооружений и техники.