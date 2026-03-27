Два парусника с гуманитарной помощью пропали по пути на Кубу ВМС Мексики ищут два пропавших парусника с гуманитарной помощью для Кубы

Военно-морские силы Мексики развернули поисково-спасательную операцию в Карибском море в связи с исчезновением двух парусников с гуманитарной помощью, передает BBC. На борту судов находятся девять членов экипажа из Польши, Франции, Кубы и США.

Судна Friendship и Tigger Moth вышли с острова Мухерес, штат Кинтана-Роо, с плановым прибытием в Гавану 24–25 марта, однако связь с ними до сих пор отсутствует. ВМС Мексики задействовали надводные и воздушные силы для поисков по предполагаемым маршрутам.

Экипажи обоих судов имеют значительный опыт, парусники оснащены необходимыми системами безопасности и сигнализации. Представитель сопровождающей команды заявил о полной готовности к сотрудничеству с властями и выразил уверенность в благополучном завершении миссии.

Власти уведомили торговые суда, рыболовные лодки и морские платформы в Карибском море и Мексиканском заливе с просьбой сообщать о любых обнаруженных признаках судов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Кубы ведут подготовку к возможной агрессии со стороны США, хотя Гавана надеется, что Вашингтон не решится на нападение. Как уточнил замминистра иностранных дел республики Карлос Фернандес, подобные меры предосторожности продиктованы тревожной ситуацией в мире.