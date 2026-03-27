Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 12:48

Два парусника с гуманитарной помощью пропали по пути на Кубу

ВМС Мексики ищут два пропавших парусника с гуманитарной помощью для Кубы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Военно-морские силы Мексики развернули поисково-спасательную операцию в Карибском море в связи с исчезновением двух парусников с гуманитарной помощью, передает BBC. На борту судов находятся девять членов экипажа из Польши, Франции, Кубы и США.

Судна Friendship и Tigger Moth вышли с острова Мухерес, штат Кинтана-Роо, с плановым прибытием в Гавану 24–25 марта, однако связь с ними до сих пор отсутствует. ВМС Мексики задействовали надводные и воздушные силы для поисков по предполагаемым маршрутам.

Экипажи обоих судов имеют значительный опыт, парусники оснащены необходимыми системами безопасности и сигнализации. Представитель сопровождающей команды заявил о полной готовности к сотрудничеству с властями и выразил уверенность в благополучном завершении миссии.

Власти уведомили торговые суда, рыболовные лодки и морские платформы в Карибском море и Мексиканском заливе с просьбой сообщать о любых обнаруженных признаках судов.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Кубы ведут подготовку к возможной агрессии со стороны США, хотя Гавана надеется, что Вашингтон не решится на нападение. Как уточнил замминистра иностранных дел республики Карлос Фернандес, подобные меры предосторожности продиктованы тревожной ситуацией в мире.

Куба
гуманитарная помощь
парусники
пропавшие
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мягкое завершение: как текстиль помогает «закрыть» день
Военэксперт оценил перспективы Украины лишиться денег ЕС и проиграть в июне
Россия потребовала усиления защиты от Украины энергопоставок в Черном море
Ушел из жизни бывший капитан «Нефтехимика»
«Я ей очень благодарна»: Волочкова назвала человека, заменившего ей мать
Машины с гуманитарным грузом из РФ пересекли границу Азербайджана и Ирана
В Петербурге обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили
Куба обратилась к Ватикану с важной просьбой касательно США
Зеленского уличили в откровенной лжи после слов о Донбассе и США
США перекрыли иранские ракетные базы «консервными банками»
В Петербурге задержали администраторов узла связи для мошенников
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках
«Отмечены попытки»: МИД РФ зафиксировал новые атаки на ключевые газопроводы
Врач рассказал, кто прежде всего рискует заболеть туберкулезом
Дибров двумя словами описал бывшую жену
Владельцам российских вейп-шопов сообщили неприятную новость
В России могут расширить список статей УК РФ, при которых отправят на СВО
Названы сроки запуска нового российского пилотируемого корабля в космос
Посольство РФ потребовало усилить охрану объектов после поджога в Праге
«Это чепуха»: США предрекли жестокое поражение в противостоянии с Ираном
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.