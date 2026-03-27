27 марта 2026 в 12:36

Бастрыкин взялся за «решалу» в судейской мантии из Твери

Бастрыкин возбудил уголовное дело против тверского судьи в отставке Колпикова

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Председатель СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи Тверского областного суда в отставке Владимира Колпикова, заявили ТАСС в пресс-службе ведомства. Его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ возбуждено уголовное дело по факту мошенничества <...> в отношении судьи Тверского областного суда Владимира Колпикова в отставке, — отметили в СК.

По версии следствия, в 2022 году Колпиков получил от родственников двух обвиняемых жителей Твери 10 млн рублей. Судья должен был посодействовать в изменении квалификации действий фигурантов по менее тяжкой статье УК РФ.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей удовлетворила запрос Бастрыкина о привлечении к уголовной ответственности Колпикова. В СК выяснили, что он не собирался исполнять помогать преступника, а деньги потратил на личные нужды.

ВККС до этого дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении отставного судьи Московского городского суда Дмитрия Гришина. Он подозревается в нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. При проверке Гришин отказался давать показания.

Александр Бастрыкин
суды
уголовные дела
мошенничество
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
