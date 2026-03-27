27 марта 2026 в 12:40

Ветеринары Москвы спасли собаку с острой кишечной непроходимостью

Специалисты Бабушкинской ветеринарной клиники Москвы спасли восьмилетнюю собаку породы бигль с острой кишечной непроходимостью, пишет «Москва 24» со ссылкой на столичную госветслужбу. Как выяснилось, хвостатый пациент по кличке Сэм съел наполнитель для кошачьего туалета. Его привезли с жалобами на тошноту и сильную слабость.

Хирург Сергей Кондратьев провел срочную операцию и обнаружил, что причиной закупорки кишечника стал съеденный наполнитель из кошачьего туалета. Древесные опилки удалось успешно удалить, — рассказали в госветслужбе.

Там уточнили, что после восстановления Сэм вновь стал активным. Владельцам животного посоветовали внимательно следить за ним, а также найти другое место для кошачьего лотка.

Ранее в Санкт-Петербурге ветеринары спасли собаку породы хаски, попавшую под колеса автобуса. Животное поступило в клинику в крайне тяжелом состоянии еще в конце декабря 2025 года. У него диагностировали множественные переломы ребер, травмы таза и хвоста, повреждения грудной клетки и серьезные проблемы с дыханием.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия потребовала усиления защиты от Украины энергопоставок в Черном море
Ушел из жизни бывший капитан «Нефтехимика»
«Я ей очень благодарна»: Волочкова назвала человека, заменившего ей мать
Машины с гуманитарным грузом из РФ пересекли границу Азербайджана и Ирана
В Петербурге обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили
Куба обратилась к Ватикану с важной просьбой касательно США
Зеленского уличили в откровенной лжи после слов о Донбассе и США
США перекрыли иранские ракетные базы «консервными банками»
В Петербурге задержали администраторов узла связи для мошенников
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках
«Отмечены попытки»: МИД РФ зафиксировал новые атаки на ключевые газопроводы
Врач рассказал, кто прежде всего рискует заболеть туберкулезом
Дибров двумя словами описал бывшую жену
Владельцам российских вейп-шопов сообщили неприятную новость
В России могут расширить список статей УК РФ, при которых отправят на СВО
Названы сроки запуска нового российского пилотируемого корабля в космос
Посольство РФ потребовало усилить охрану объектов после поджога в Праге
«Это чепуха»: США предрекли жестокое поражение в противостоянии с Ираном
Врач рассказала о перекрестной аллергии при цветении пыльцы
Эксперт рассказал, почему у Toyota сложился имидж очень надежных авто
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

