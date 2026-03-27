Ветеринары Москвы спасли собаку с острой кишечной непроходимостью

Специалисты Бабушкинской ветеринарной клиники Москвы спасли восьмилетнюю собаку породы бигль с острой кишечной непроходимостью, пишет «Москва 24» со ссылкой на столичную госветслужбу. Как выяснилось, хвостатый пациент по кличке Сэм съел наполнитель для кошачьего туалета. Его привезли с жалобами на тошноту и сильную слабость.

Хирург Сергей Кондратьев провел срочную операцию и обнаружил, что причиной закупорки кишечника стал съеденный наполнитель из кошачьего туалета. Древесные опилки удалось успешно удалить, — рассказали в госветслужбе.

Там уточнили, что после восстановления Сэм вновь стал активным. Владельцам животного посоветовали внимательно следить за ним, а также найти другое место для кошачьего лотка.

Ранее в Санкт-Петербурге ветеринары спасли собаку породы хаски, попавшую под колеса автобуса. Животное поступило в клинику в крайне тяжелом состоянии еще в конце декабря 2025 года. У него диагностировали множественные переломы ребер, травмы таза и хвоста, повреждения грудной клетки и серьезные проблемы с дыханием.