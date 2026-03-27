27 марта 2026 в 12:39

Песков ответил на слухи о взносах бизнеса в пользу СВО

Песков: один из участников встречи с Путиным сам захотел выделить деньги стране

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: kremlin.ru
Один из участников встречи президента России Владимира Путина с представителями бизнеса сам предложил выделить крупную сумму в пользу государства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слухи о том, что глава Роснефти Игорь Сечин призывал бизнес делать взносы в пользу СВО, передает ТАСС.

Правда заключается в том, что один из участников встречи действительно говорил о том, что для государства, он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег — и это было его семейное решение, — сказал Песков.

Ранее Путин заявил, что бизнес должен активнее участвовать в сохранении объектов культурного наследия — исторических усадеб, зданий и домов. По его словам, затраты на их восстановление и ремонт «копеечные», а результат может быть значимым.

Также российский лидер подчеркивал, что доверительное сотрудничество бизнеса и государства приобретает особую значимость в текущих условиях. Он отметил, что сейчас на глобальных рынках много стресса и неопределенности.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
