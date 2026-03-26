Владимир Путин выступает на XXXV Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в Национальном центре «Россия» в Москве

Путин объяснил важность доверительных отношений бизнеса и государства Путин: доверие между бизнесом и государством особо важно в текущих условиях

Доверительное сотрудничество бизнеса и государства приобретает особую значимость в текущих условиях, заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Он отметил, что сейчас на глобальных рынках много стресса и неопределенности.

Доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса, — сказал Путин.

Ранее президент по итогам совещания с членами правительства поручил кабмину установить в 2026 году переходный период для малого бизнеса. Такое решение позволит предприятиям подобрать наиболее удобную систему налогообложения.

Кроме того, Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры заявил, что необходимо убрать излишние преграды, превращающиеся в серьезное препятствие для предпринимательства. По словам главы государства, деятельность в этом направлении имеет огромное значение для сохранения экономики.