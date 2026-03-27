Россиянам объяснили, о чем могут сигнализировать резкие изменения в почерке Психолог Смыслов: резкие изменения почерка могут указывать на нарушения психики

Резкие изменения в почерке могут указывать на нарушения в психике — они нередко отражают ментальное состояние человека, отметил психолог и графолог Дмитрий Смыслов. По его словам, переданным aif.ru, новый стиль написания нередко становится сигналом высокого уровня стресса, эмоционального истощения и развития расстройств.

Внезапное уменьшение почерка иногда связывают с депрессивными состояниями, подавленностью и повышенной тревожностью. А чрезмерно крупные, размашистые буквы могут указывать на маниакальное состояние или перевозбуждение. Слишком слабый, едва заметный нажим может быть признаком апатии и нехватки жизненной энергии. А чрезмерно сильный нажим нередко сопровождает состояния скрытой агрессии или сильного внутреннего напряжения, — рассказал Смыслов.

Он отметил, что сильный наклон букв в разные стороны или хаотичность строк нередко сигнализируют об эмоциональной нестабильности и потере самоконтроля. Если же строки резко скачут по вертикали, это может указывать на перепады настроения или трудности с концентрацией внимания.

Эксперт добавил, что многочисленные нелогичные исправления и странные завитки могут свидетельствовать о когнитивных нарушениях. Среди других тревожных признаков он выделил неожиданные разрывы между буквами в одном слове или, напротив, их хаотичное слипание.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что взрослым людям важно проводить в одиночестве хотя бы 20 минут в сутки — такой ежедневный ритуал поможет спасти психику от перенапряжения. Он посоветовал в перерыве от работы посидеть на лавочке, не отвлекаясь при этом на гаджеты, и сосредоточиться на своих ощущениях.