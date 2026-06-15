Российские войска освободили населенный пункт Артема в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, успеха удалось добиться подразделениями Южной группировки войск.

Подразделения Южной группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Артема Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские военные взяли под контроль главную дорогу снабжения украинской армии в Константиновке Донецкой Народной Республики, освободив села Химик и Роскошное. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что боевые столкновения сейчас идут в центре Константиновки и в промышленной зоне. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого командир штурмовой роты 1194-го полка с позывным Яриус сообщил, что украинское руководство не верило в возможность окружения в Константиновке, которое организовали бойцы 4-й бригады Южной группировки российских войск. По словам офицера, в ВСУ считали невозможным взятие города в котел. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.