27 марта 2026 в 12:45

Раскрыто, обсуждал ли Путин с бизнес-кругами проекты России и США

Кремль: Путин не обсуждал с бизнес-кругами возможные проекты с США

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Совместные экономические проекты России с США не обсуждались на закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с представителями бизнеса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, в том числе в повестке отсутствовала тема добычи редкоземельных металлов в Донбассе, передает РИА Новости.

Нет. Эта тема не обсуждалась, — сказал он.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил, что на встрече с представителями деловых кругов президент обсуждал темы украинского кризиса и ближневосточной ситуации. По его словам, глава государства рекомендовал Министерству финансов и компаниям не слишком полагаться на продолжительность «золотого дождя» доходов.

Кроме того, Путин заявил, что предпринимателям следует активнее включаться в работу по сохранению памятников культуры — старинных усадеб, зданий и жилых домов. По словам главы государства, расходы на их реставрацию и ремонт невелики, а отдача может оказаться существенной. Президент отметил, что в стране уже реализуется проект, направленный на сбережение подобных объектов культурного наследия.

Владимир Путин
Пескова
США
Россия
бизнес
проекты
