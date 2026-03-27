Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 12:37

Почему не работает Telegram сегодня, 27 марта: замедление, когда заблокируют

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сегодня, 27 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Где не работает Telegram 27 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в пятницу, 27 марта, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 41% жалоб на сбои в работе Telegram 27 марта приходятся на Москву, 8% — на Санкт-Петербург, 5% — на Московскую область, 4% — на Новосибирскую, Ростовскую и Свердловскую области, 3% — на Татарстан, Челябинскую, Самарскую и Саратовскую области, 2% — на Алтайский и Хабаровский края, Ставрополье и Якутию.

Почему не работает Telegram 27 марта

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram по причине того, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — пояснили в ведомстве.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев добавил, что замедление Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства.

новости
сбои
блокировки
Telegram
общество
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.