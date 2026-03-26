Почему не работает Telegram сегодня, 26 марта: замедление, когда заблокируют

Сегодня, 26 марта, в России наблюдается массовый сбой в работе Telegram. Что об этом известно, в чем причины?

Почему не работает Telegram 26 марта

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в четверг, 26 марта, пользователи Telegram продолжают сталкиваться с массовыми сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

Порядка 26% жалоб на сбои в работе Telegram 26 марта приходятся на Москву, 20% — на Санкт-Петербург, 10% — на Новосибирскую область, 7% — на Московскую область, 4% — на Краснодарский край и Иркутскую область, 3% — на Свердловскую, Волгоградскую и Самарскую области и Башкортостан, 2% — на Ростовскую, Ярославскую, Кировскую и Архангельскую области и Удмуртию.

Роскомнадзор в начале февраля ввел ограничения в отношении Telegram по причине того, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству и пресечения экстремизма и терроризма.

«В связи с этим по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — уточнили в ведомстве.

Глава Минцифры РФ Максут Шадаев также пояснил, что замедление Telegram осуществляется на основе требований федерального законодательства.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов на удаление запрещенной информации, в том числе детской порнографии, о распространении наркотиков и других. <…> По нашим данным, иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам в Telegram, что стало еще одним фактором», — добавил он.

Будет ли Telegram заблокирован в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Telegram, чтобы избежать блокировки, должен выполнить положения российского законодательства и «быть на гибком контакте» с властями.

«Выполнить положения законодательства Российской Федерации, быть на гибком контакте с нашими властями и найти вариант для решения этих проблем, которые стоят», — прокомментировал он РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил возможное закрытие Telegram к сентябрю 2026 года, когда в стране пройдут выборы в Госдуму. По мнению депутата, блокировка может быть проведена «по системе YouTube».

Депутат Государственной думы Андрей Свинцов заявил, что в случае блокировки Telegram «сидеть» в мессенджере без проблем не удастся, так как обходы тоже «подожмут».

«Я уверен, что у Роскомнадзора есть технические возможности отслеживать VPN-трафик. У меня лично такое мнение есть, что они могут отслеживать VPN-трафик. Они просто потихоньку начнут его поджимать. И у вас Telegram будет так же „тупить“ и через VPN», — пояснил он.

