В постсоветской республике раскрыли детали переговоров с Путиным Путин и Жапаров отметили высокий уровень диалога России и Киргизии

Президенты России и Кыргызстана Владимир Путин и Садыр Жапаров провели телефонные переговоры, в ходе которых отметили высокий уровень диалога между странами, сообщила пресс-служба киргизского лидера. Разговор состоялся 27 марта 2026 года.

В ходе беседы главы государств затронули отдельные темы международной повестки, а также обменялись мнениями по ключевым направлениям взаимодействия. Собеседники уделили внимание торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферам.

Главы государств подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему укреплению двусторонних отношений в духе союзничества и стратегического партнерства, отметив высокий уровень политического диалога между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией, — сказано в сообщении.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что договорился с Путиным тщательно готовиться к визиту президента РФ в Астану, который запланирован на май. По словам главы республики, эта встреча придаст импульс сотрудничеству двух стран.

До этого Путин направил поздравления Токаеву в связи с завершением конституционного референдума в Казахстане. Президент России отметил поддержку политического курса страны со стороны граждан, что подтвердили результаты голосования.