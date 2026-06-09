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09 июня 2026 в 19:08

В Киргизии провели масштабную антитеррористическую операцию

Спецслужбы Киргизии задержали 31 человека за подготовку терактов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Спецслужбы Киргизии провели масштабную антитеррористическую операцию, в результате которой был задержан 31 человек, готовивший теракты против сотрудников милиции и религиозных деятелей, сообщил Государственный комитет национальной безопасности республики. Операция была направлена на нейтрализацию активных членов международных террористических организаций.

В сообщении ГКНБ уточняется, что речь идет о группировках «Катиба аль-Таухид валь-Джихад» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Задержанные планировали совершить теракты в отношении сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей.

Всего в ходе операции был задержан 31 человек, подозреваемый в причастности к подготовке террористических преступлений. Из них 11 человек задержаны в Ошской области и 20 человек — в Баткенской области.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что филиал «Исламского государства» занимается активной вербовкой уроженцев стран СНГ в террористические структуры. По его словам, на территории стран СНГ активно создаются замаскированные террористические сети.

Страны СНГ
Киргизия
теракты
Исламское государство
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