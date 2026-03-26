Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным тщательно готовиться к его визиту в Астану, который запланирован на май. По словам главы республики, эта встреча придаст импульс сотрудничеству двух стран, передает ТАСС.
Условились тщательно готовиться к этому очень важному событию, поскольку считаем, что оно даст серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между нашими странами, — подчеркнул Токаев.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина и Токаева. Стороны подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство. Главы государств обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений.
До этого Путин направил поздравления Токаеву в связи с завершением конституционного референдума в Казахстане. Президент России отметил поддержку политического курса страны со стороны граждан, что подтвердили результаты голосования.