Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным тщательно готовиться к его визиту в Астану, который запланирован на май. По словам главы республики, эта встреча придаст импульс сотрудничеству двух стран, передает ТАСС.

Условились тщательно готовиться к этому очень важному событию, поскольку считаем, что оно даст серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между нашими странами, — подчеркнул Токаев.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина и Токаева. Стороны подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство. Главы государств обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений.

До этого Путин направил поздравления Токаеву в связи с завершением конституционного референдума в Казахстане. Президент России отметил поддержку политического курса страны со стороны граждан, что подтвердили результаты голосования.