Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 13:15

Что известно о подготовке Казахстана к грядущему визиту Путина

Токаев заявил, что в Астане тщательно готовятся к государственному визиту Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что договорился с российским лидером Владимиром Путиным тщательно готовиться к его визиту в Астану, который запланирован на май. По словам главы республики, эта встреча придаст импульс сотрудничеству двух стран, передает ТАСС.

Условились тщательно готовиться к этому очень важному событию, поскольку считаем, что оно даст серьезный импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между нашими странами, — подчеркнул Токаев.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина и Токаева. Стороны подтвердили намерение укреплять стратегическое партнерство. Главы государств обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений.

До этого Путин направил поздравления Токаеву в связи с завершением конституционного референдума в Казахстане. Президент России отметил поддержку политического курса страны со стороны граждан, что подтвердили результаты голосования.

Казахстан
Касым-Жомарт Токаев
Владимир Путин
визиты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чем ВСУ могут заменить дефицитные ракеты для Patriot
Картаполов оценил возможность триумфального наступления на Константиновку
Трое мужчин набросились на журналиста в Подмосковье
В России усилят контроль за безналичной торговлей с 2027 года
Следователи возбудили дело после подрыва газовоза РФ в Средиземном море
«Если враги появятся»: Лукашенко вручил Ким Чен Ыну необычный подарок
HR-эксперт ответила, могут ли уволить за дружбу с коллегами
Дмитриев указал на прогресс в диалоге по Украине
Путин назвал важнейший источник знаний в современном обществе
МВД развеяло миф о массовой эмиграции из России
Что известно о попытке Украины помешать Трампу стать президентом
Врач назвал тревожные последствия чрезмерного употребления кофе
Профессор объяснил, как убедить ребенка отказаться от чипсов
Министерства приступили к проработке вопроса о запрете вейпов в России
ФСИН поставила точку в возможной пропаже Журавеля
Британцы испугались возможного взрыва на затонувшем у берегов Лондона судне
Врач раскрыл, как решить проблему переедания ребенка из-за буллинга в школе
Иммунолог дал советы, как спастись в сезон аллергии
Врачи нашли связанный с алкоголем необычный симптом рака
Налет БПЛА на Москву, гибель педагога, 14 жертв: ВСУ атакуют РФ 26 марта
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.