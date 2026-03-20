Путин и Токаев подтвердили курс на стратегическое партнерство

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора подтвердили курс на дальнейшее развитие стратегического партнерства, сообщается на сайте Кремля. Также российский лидер поздравил своего коллегу с успешным проведением референдума по новой конституции страны.

Лидеры подтвердили готовность и далее всемерно развивать российско-казахстанские отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества, — говорится в сообщении.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил о достигнутой с кенийской стороной договоренности учредить двустороннюю комиссию по экономическому взаимодействию. Как передает пресс-служба МИД РФ, дипломаты условились активизировать работу над подготовкой соответствующего соглашения.

Кроме того, военный эксперт доктор социологических наук Александр Артамонов не исключил, что Тегеран может направить свои вооруженные силы для участия в специальной военной операции на Украине на стороне России, если между странами будет подписан обновленный договор о стратегическом партнерстве. По словам аналитика, у Ирана имеются современные разработки в области беспилотных систем и сильная, хорошо обученная армия.