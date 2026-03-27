Путин по видеосвязи откроет Азербайджанский театр в Дербенте после ремонта

Здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте откроют после реконструкции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, церемонию проведет президент РФ Владимир Путин в формате видеоконференции, передает РИА Новости.

Посредством видеоконференции президент сегодня откроет после реконструкции здание Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте, — сказал он.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что российский лидер в режиме видеоконференции дал старт возведению нового корпуса Национального центра «Россия» в Москве. Глава государства отдал распоряжение, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял и установил капсулу в основание будущего строения.

Кроме того, министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский сообщил, что на западе Москвы, в районе Фили-Давыдково, закончилось строительство делового комплекса. В состав объекта входят два корпуса-близнеца общей площадью свыше 21,5 тыс. квадратных метров.