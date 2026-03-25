Овчинский: строительство делового комплекса завершилось на западе Москвы

В районе Фили-Давыдково на западе Москвы завершилось строительство делового комплекса, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Комплекс состоит из двух офисных зданий-близнецов. Их общая площадь достигла свыше 21,5 тыс. квадратных метров. Бизнес-центры находятся на улице Алексея Свиридова, у домов № 9 и №17. Недалеко от них расположены станция метро «Кунцевская» и одноименная станция МЦД.

В столице продолжается активное развитие офисной инфраструктуры, чтобы обеспечить жителей рабочими местами рядом с домом. Высота каждого здания делового комплекса составляет 10 этажей, а площадь — около 11 тыс. квадратных метров. Со второго по девятый этажи располагаются офисы, а на первых находятся общественные пространства с торговыми галереями, точками питания и зонами отдыха. На 10 этажах корпусов размещены технические помещения и лифтовые холлы, которые ведут на кровлю с открытыми рекреационными площадками. В подземной части оборудованы парковки для сотрудников, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Офисные пространства бизнес-центров объединяют пространства опенспейс, переговорные и лаундж-зоны. Выразительный силуэт зданий создан за счет трапециевидных фасадов и визуально «срезанного» верха под углом. Тот же прием повторен на галереях первых этажей. Благодаря такой геометрии здания кажутся живыми и меняют облик в зависимости от точки обзора. Вечером их выделяет равномерная подсветка уличных галерей и кровли, а также точечная подсветка конструктивных элементов.

В районе Фили-Давыдково активно продолжается реализация программы реновации. Всего в программу здесь включено 119 старых домов. Вместо устаревшего жилого фонда возводят высококачественные комфортные новостройки с современным инженерно-техническим обеспечением. Всего в Западном административном округе новые квартиры получат около 104 тыс. москвичей.