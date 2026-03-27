В Кремле указали на стремление Киева вывести КТК из строя Песков: Киев продолжит наносить удары по КТК, чтобы вывести его из строя

Украина продолжит попытки вывести Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) из строя, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что ВСУ не раз наносили удары по критически важной инфраструктуре этого комплекса, передает пресс-служба Кремля в MAX.

Киевский режим не оставляет своих устремлений вывести из строя этот энергомаршрут, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что республика объявит действия Украины гостерроризмом, если Киев осуществит взрыв на газопроводе «Турецкий поток». По его словам, ВСУ уже провели три террористические акции в отношении энергоинфраструктуры.

До этого Песков отметил, что попытки Украины бить по газопроводам в Черном море безответственны и бездумны. Он отметил, что это дестабилизирует обстановку на фоне кризиса мировых энергорынков.

В свою очередь компания «Газпром» сообщила об отражении новых атак на инфраструктуру газопроводов в Турцию. Речь идет о «Турецком потоке» и «Голубом потоке». В компании уточнили, что по компрессорной станции «Русская» были зафиксированы попытки удара 22 беспилотниками.