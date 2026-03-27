КСИР раскрыл, откуда жителям Ближнего Востока лучше бежать

КСИР предупредил жителей Ближнего Востока об опасности рядом с базами США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана выступил с обращением к населению стран Ближнего Востока, призвав гражданских лиц немедленно покинуть районы, где дислоцируются американские военные, сообщила гостелерадиокомпания Исламской Республики. В заявлении подчеркивается, что это необходимо сделать во избежание возможного причинения вреда.

Покиньте места дислокации американских сил, чтобы вам не было причинено вреда, — сказано в обращении КСИР.

Иранские военные заявили о намерении выявлять и уничтожать американских военнослужащих. В КСИР отметили, что силы США используют гражданские объекты в качестве прикрытия в своей деятельности. В заявлении корпуса также содержались обвинения в адрес американских военных, которые, по мнению иранской стороны, безжалостно уничтожают гражданское население Ирана.

Ранее сообщалось, что иранские военные в провинции Фарс на юге Ирана столкнулись с серией взрывов, произошедших при попытке вскрыть армейские пайки. Инциденты затронули бойцов ополчения «Басидж» (входит в структуру КСИР), которые получили стандартные наборы продовольствия с консервированным тунцом. Внутри некоторых банок вместо рыбы оказались замаскированные взрывные устройства.