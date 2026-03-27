27 марта 2026 в 13:41

«Отмечены попытки»: МИД РФ зафиксировал новые атаки на ключевые газопроводы

МИД России обвинил Украину в попытке навредить «Голубому» и «Турецкому» потокам

Компрессорная станция «Русская», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока» Компрессорная станция «Русская», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока» Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Вооруженные силы Украины по-прежнему пытаются атаковать «Голубой поток» и «Турецкий поток», сообщили в Министерстве иностранных дел России по итогам встречи замглавы ведомства Александра Грушко с послом Турции в Москве. В частности, Киев стремится нанести ущерб инфраструктуре газопроводов.

Отмечены продолжающиеся попытки ВСУ нанести критический ущерб инфраструктуре газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» путем воздушных атак на компрессорные станции на черноморском побережье Краснодарского края Российской Федерации, — говорится в заявлении.

Ранее «Газпром» сообщил о новых атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая», которые обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». За последние две недели объекты на юге России подвергались атакам более 10 раз.

Позже профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что попытки ВСУ атаковать газопроводы, снабжающие Европу, связаны с личным конфликтом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, Зеленский мечтает уничтожить политического противника.

МИД РФ
газопроводы
Турецкий поток
ВСУ
Украина
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт оценил перспективы Украины лишиться денег ЕС и проиграть в июне
Россия потребовала усиления защиты от Украины энергопоставок в Черном море
Ушел из жизни бывший капитан «Нефтехимика»
«Я ей очень благодарна»: Волочкова назвала человека, заменившего ей мать
Машины с гуманитарным грузом из РФ пересекли границу Азербайджана и Ирана
В Петербурге обнаружили крупную партию зараженных фруктов из Чили
Куба обратилась к Ватикану с важной просьбой касательно США
Зеленского уличили в откровенной лжи после слов о Донбассе и США
США перекрыли иранские ракетные базы «консервными банками»
В Петербурге задержали администраторов узла связи для мошенников
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» дала показания по делу о наркотиках
«Отмечены попытки»: МИД РФ зафиксировал новые атаки на ключевые газопроводы
Врач рассказал, кто прежде всего рискует заболеть туберкулезом
Дибров двумя словами описал бывшую жену
Владельцам российских вейп-шопов сообщили неприятную новость
В России могут расширить список статей УК РФ, при которых отправят на СВО
Названы сроки запуска нового российского пилотируемого корабля в космос
Посольство РФ потребовало усилить охрану объектов после поджога в Праге
«Это чепуха»: США предрекли жестокое поражение в противостоянии с Ираном
Врач рассказала о перекрестной аллергии при цветении пыльцы
Дальше
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

