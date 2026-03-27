Компрессорная станция «Русская», входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для «Турецкого потока»

«Отмечены попытки»: МИД РФ зафиксировал новые атаки на ключевые газопроводы МИД России обвинил Украину в попытке навредить «Голубому» и «Турецкому» потокам

Вооруженные силы Украины по-прежнему пытаются атаковать «Голубой поток» и «Турецкий поток», сообщили в Министерстве иностранных дел России по итогам встречи замглавы ведомства Александра Грушко с послом Турции в Москве. В частности, Киев стремится нанести ущерб инфраструктуре газопроводов.

Отмечены продолжающиеся попытки ВСУ нанести критический ущерб инфраструктуре газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток» путем воздушных атак на компрессорные станции на черноморском побережье Краснодарского края Российской Федерации, — говорится в заявлении.

Ранее «Газпром» сообщил о новых атаках на компрессорные станции «Русская» и «Береговая», которые обеспечивают экспортные поставки газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». За последние две недели объекты на юге России подвергались атакам более 10 раз.

Позже профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заявил, что попытки ВСУ атаковать газопроводы, снабжающие Европу, связаны с личным конфликтом президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По его словам, Зеленский мечтает уничтожить политического противника.