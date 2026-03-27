В России могут расширить список статей УК РФ, при которых отправят на СВО Лидер ВР Резяпов призвал расширить список статей УК, при которых отправят на СВО

Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал расширить перечень статей Уголовного кодекса, дающих право на заключение контракта для участия в специальной военной операции. В беседе с NEWS.ru он отметил, что организация уже направила официальные обращения в ключевые ведомства страны с предложением пересмотреть действующие ограничения.

«Ветераны России» направили официальные обращения на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова, председателя СКР Александра Бастрыкина, генпрокурора РФ Александра Гуцана, а также во ФСИН и комитет Госдумы по обороне с предложением пересмотреть действующие ограничения на заключение контракта о прохождении военной службы для подозреваемых и обвиняемых, чьи инкриминируемые деяния не представляют повышенной общественной опасности. В настоящее время значительное число лиц, содержащихся под стражей, изъявляют желание заключить контракт с Минобороны. Однако им отказывают исключительно по формальному признаку — наличию статуса подозреваемого или обвиняемого по определенным статьям УК, — пояснил Резяпов.

По его словам, на сегодняшний день под действие формальных запретов попадает порядка 8% лиц, проходящих по ряду статей УК РФ, включая бандитизм, контрабанду и организацию незаконной миграции. Лидер ВР отметил, что среди этих людей много квалифицированных специалистов, которые готовы добровольно заключить контракт с Министерством обороны.

Под действие формальных запретов попадают порядка 8% граждан, проходящих по статьям 189, 200.1, 209, 210, 220, 221, 229.1, 274.1, 284, 322.1 УК РФ. Среди них — квалифицированные специалисты, участники преступлений ненасильственного характера, например, бандитизм, контрабанда предметов, изъятых из свободного обращения, организация незаконной миграции, хищение бюджетных средств в сфере ЖКХ, почтовых услуг, энергетики, которые уже отбывают наказание или ожидают приговора и готовы добровольно заключить контракт. Мы не предлагаем снимать ограничения для лиц, обвиняемых в терроризме, госизмене и насильственных преступлениях, — сказал Резяпов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законопроект об обязательной государственной геномной регистрации для всех участников специальной военной операции. Мера касается служащих по контракту, мобилизованных и добровольцев, а также сотрудников органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях.