27 марта 2026 в 13:36

В России могут расширить список статей УК РФ, при которых отправят на СВО

Лидер ВР Резяпов призвал расширить список статей УК, при которых отправят на СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал расширить перечень статей Уголовного кодекса, дающих право на заключение контракта для участия в специальной военной операции. В беседе с NEWS.ru он отметил, что организация уже направила официальные обращения в ключевые ведомства страны с предложением пересмотреть действующие ограничения.

«Ветераны России» направили официальные обращения на имя министра обороны РФ Андрея Белоусова, председателя СКР Александра Бастрыкина, генпрокурора РФ Александра Гуцана, а также во ФСИН и комитет Госдумы по обороне с предложением пересмотреть действующие ограничения на заключение контракта о прохождении военной службы для подозреваемых и обвиняемых, чьи инкриминируемые деяния не представляют повышенной общественной опасности. В настоящее время значительное число лиц, содержащихся под стражей, изъявляют желание заключить контракт с Минобороны. Однако им отказывают исключительно по формальному признаку — наличию статуса подозреваемого или обвиняемого по определенным статьям УК, — пояснил Резяпов.

По его словам, на сегодняшний день под действие формальных запретов попадает порядка 8% лиц, проходящих по ряду статей УК РФ, включая бандитизм, контрабанду и организацию незаконной миграции. Лидер ВР отметил, что среди этих людей много квалифицированных специалистов, которые готовы добровольно заключить контракт с Министерством обороны.

Под действие формальных запретов попадают порядка 8% граждан, проходящих по статьям 189, 200.1, 209, 210, 220, 221, 229.1, 274.1, 284, 322.1 УК РФ. Среди них — квалифицированные специалисты, участники преступлений ненасильственного характера, например, бандитизм, контрабанда предметов, изъятых из свободного обращения, организация незаконной миграции, хищение бюджетных средств в сфере ЖКХ, почтовых услуг, энергетики, которые уже отбывают наказание или ожидают приговора и готовы добровольно заключить контракт. Мы не предлагаем снимать ограничения для лиц, обвиняемых в терроризме, госизмене и насильственных преступлениях, — сказал Резяпов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал законопроект об обязательной государственной геномной регистрации для всех участников специальной военной операции. Мера касается служащих по контракту, мобилизованных и добровольцев, а также сотрудников органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
