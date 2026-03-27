27 марта 2026 в 14:31

Сомнолог ответила, что делать при весенней бессоннице

Сомнолог Царева: при бессоннице необходимо раньше просыпаться

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При весенней бессоннице посоветовала в беседе с «Радио 1» врач-сомнолог Елена Царева. Она отметила, что в течение нескольких дней накопится усталость, которая впоследствии поможет уснуть.

Нужно как-то себя заставить встать пораньше и хотя бы пару дней продержаться. В идеале — неделю. Поскольку мы в течение дня тратим ресурсы и устаем к вечеру, сонливость будет копиться в течение этой недели, и засыпать будет проще. А сон окажется глубже, — рассказала Царева.

Сомнолог призвала не заставлять себя засыпать — таким образом могут сформироваться негативные ассоциации, которые в дальнейшем приведут к хронической бессоннице. По ее словам, также важно соблюдать гигиену сна.

Ранее Царева рассказала, что весенняя сонливость может быть связана с дефицитом витаминов и обострением психических состояний. По ее словам, за зиму организм истощает запасы нутриентов.

бессонница
сомнологи
советы
весна
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
