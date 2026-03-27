Сомнолог ответила, что делать при весенней бессоннице Сомнолог Царева: при бессоннице необходимо раньше просыпаться

При весенней бессоннице посоветовала в беседе с «Радио 1» врач-сомнолог Елена Царева. Она отметила, что в течение нескольких дней накопится усталость, которая впоследствии поможет уснуть.

Нужно как-то себя заставить встать пораньше и хотя бы пару дней продержаться. В идеале — неделю. Поскольку мы в течение дня тратим ресурсы и устаем к вечеру, сонливость будет копиться в течение этой недели, и засыпать будет проще. А сон окажется глубже, — рассказала Царева.

Сомнолог призвала не заставлять себя засыпать — таким образом могут сформироваться негативные ассоциации, которые в дальнейшем приведут к хронической бессоннице. По ее словам, также важно соблюдать гигиену сна.

Ранее Царева рассказала, что весенняя сонливость может быть связана с дефицитом витаминов и обострением психических состояний. По ее словам, за зиму организм истощает запасы нутриентов.