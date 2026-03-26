26 марта 2026 в 14:51

Сомнолог назвала основные причины весенней сонливости

Сомнолог Царева связала сонливость весной с дефицитом витаминов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Весенняя сонливость может быть связана с дефицитом витаминов и обострением психических состояний, рассказала сомнолог Елена Царева. По ее словам, переданным «Радио 1», за зиму организм истощает запасы нутриентов. В частности, речь идет о витамине D, витаминах группы B, йоде и железе.

Если бодрого пробуждения нет, значит, что-то уже не так. Нужно открывать окна, если осталась зимняя привычка зашторивать их. Иногда можно простыми методами себе помочь, — отметила Царева.

Врач подчеркнула, что весной традиционно обостряются депрессивные и тревожные расстройства. Часть из них может проявляться в виде сонливости.

Ранее сомнолог Эдуард Якупов заявил, что существование универсальной нормы сна для всех людей — это миф. По его словам, далеко не всем нужно спать исключительно по восемь часов в сутки.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
