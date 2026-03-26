26 марта 2026 в 15:10

Пульмонолог оценил инициативу о запрете вейпов

Пульмонолог Пальман: запрещать вейпы стало поздно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Запрещать вейпы уже поздно, заявил «Ридусу» пульмонолог Александр Пальман. Он отметил, что привычка приобрела массовый характер.

С моей точки зрения, это надо было запрещать в самом начале, когда это только входило в моду. Было понятно, ничем хорошим это не кончится. Сейчас это стало массовым явлением, и насколько очередной сухой закон в этом случае сработает, я затрудняюсь сказать. Электронные сигареты могут распространять полулегально и нелегально — деньги ведь не пахнут, — рассказал Пальман.

Пульмонолог подчеркнул, что запрет вейпов также может привести к росту употребления табака. По его словам, электронные курительные устройства вредны для организма, но влияют на него иначе, чем сигареты и другие табачные изделия.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал, что правительство поручило министерствам проработать вопрос о запрете вейпов в России. По его словам, соответствующие поручения, в частности, даны Минздраву, Минэкономразвития и Минфину, чтобы ведомства пришли к общему знаменателю.

