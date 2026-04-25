Приметы 25 апреля — Василий Парийский: боимся медведей, помогаем домовым

В народном календаре 25 апреля — день Василия Парийского. Свое прозвище святой получил не только из-за названия города Пария, где он служил, но и по созвучию с природным явлением: в это время, верили наши предки, солнце начинает по-настоящему парить землю. Считалось, что именно на Василия весна окончательно забирает власть у зимы, а лесные обитатели пробуждаются от самого глубокого сна.

Погодные приметы на Василия, 25 апреля

Главная особенность дня — пар, поднимающийся от почвы. По нему судили о будущем лете.

Если земля на Василия парит (видно марево над пашней) — это к богатому урожаю зерновых и очень теплому маю.

Сильное солнце с самого утра — лето будет жарким, а год — благополучным.

Дождь на Василия Парийского — в начале мая будет много осадков, но сенокос окажется удачным.

Если верба зацвела до этого дня — жди раннего лета.

Береза дает много сока — к дождливому июлю.

Паутина летает по воздуху — к засушливому лету.

Берегись медведей! Приметы о животных 25 апреля

Считалось, что даже самый ленивый медведь сегодня обязан покинуть свое зимнее жилище. Выходя, он «загребает» лапой весну, окончательно прогоняя холод.

Если заяц перебежал дорогу — это к мелким хлопотам, но если он сделал это в полдень — жди неожиданную радость.

Охотники в этот день в лес старались не ходить, опасаясь рассерженного голодного медведя и лесного хозяина, то есть Лешего, который сегодня пересчитывает своих зверей.

Что можно и нельзя делать по приметам в конце апреля

Что можно и нужно делать 25 апреля

Молиться об избавлении от болезней. Святого Василия просили о даровании физических сил и исцелении от недугов, которые остались с зимы.

Заговаривать воду на здоровье. Существовал обычай утром налить чистую воду в чашу, дать ей постоять на солнце, а потом умыться. Верили, что парящее солнце заряжает воду энергией роста.

Убираться в хлеву и конюшне. Василий Парийский покровительствует домашним животным. Чистота в их жилище сегодня — залог их здоровья летом.

Задабривать домового. На ночь на кухне оставляли кашу или молоко, чтобы домашний дух следил за порядком в саду.

Что нельзя делать 25 апреля

Ходить в лес в одиночку. Из-за пробуждения медведей и активности лесных духов это считалось крайне опасным. Если идти все же приходилось, брали с собой железный оберег (например, нож или гвоздь).

Принимать важные решения на голодный желудок. Верили, что на Василия Парийского мысли парят и путаются, если человек не подкрепился с утра.

Убирать зимнюю одежду на дальние полки. Считалось, что окончательно прятать шубы можно только после этого дня.

Ссориться с соседями по поводу границ участка. Любой земельный спор на Василия мог затянуться на годы и лишить обе стороны урожая.

Женщинам нельзя распускать волосы при посторонних. Верили, что так можно потерять свою женскую силу и привлекательность.

