Приметы 25 апреля — Василий Парийский: боимся медведей, помогаем домовым

В народном календаре 25 апреля — день Василия Парийского. Свое прозвище святой получил не только из-за названия города Пария, где он служил, но и по созвучию с природным явлением: в это время, верили наши предки, солнце начинает по-настоящему парить землю. Считалось, что именно на Василия весна окончательно забирает власть у зимы, а лесные обитатели пробуждаются от самого глубокого сна.
Погодные приметы на Василия, 25 апреля
Главная особенность дня — пар, поднимающийся от почвы. По нему судили о будущем лете.
Если земля на Василия парит (видно марево над пашней) — это к богатому урожаю зерновых и очень теплому маю.
Сильное солнце с самого утра — лето будет жарким, а год — благополучным.
Дождь на Василия Парийского — в начале мая будет много осадков, но сенокос окажется удачным.
Если верба зацвела до этого дня — жди раннего лета.
Береза дает много сока — к дождливому июлю.
Паутина летает по воздуху — к засушливому лету.
Берегись медведей! Приметы о животных 25 апреля
Считалось, что даже самый ленивый медведь сегодня обязан покинуть свое зимнее жилище. Выходя, он «загребает» лапой весну, окончательно прогоняя холод.
Если заяц перебежал дорогу — это к мелким хлопотам, но если он сделал это в полдень — жди неожиданную радость.
Охотники в этот день в лес старались не ходить, опасаясь рассерженного голодного медведя и лесного хозяина, то есть Лешего, который сегодня пересчитывает своих зверей.
Что можно и нужно делать 25 апреля
Молиться об избавлении от болезней. Святого Василия просили о даровании физических сил и исцелении от недугов, которые остались с зимы.
Заговаривать воду на здоровье. Существовал обычай утром налить чистую воду в чашу, дать ей постоять на солнце, а потом умыться. Верили, что парящее солнце заряжает воду энергией роста.
Убираться в хлеву и конюшне. Василий Парийский покровительствует домашним животным. Чистота в их жилище сегодня — залог их здоровья летом.
Задабривать домового. На ночь на кухне оставляли кашу или молоко, чтобы домашний дух следил за порядком в саду.
Что нельзя делать 25 апреля
Ходить в лес в одиночку. Из-за пробуждения медведей и активности лесных духов это считалось крайне опасным. Если идти все же приходилось, брали с собой железный оберег (например, нож или гвоздь).
Принимать важные решения на голодный желудок. Верили, что на Василия Парийского мысли парят и путаются, если человек не подкрепился с утра.
Убирать зимнюю одежду на дальние полки. Считалось, что окончательно прятать шубы можно только после этого дня.
Ссориться с соседями по поводу границ участка. Любой земельный спор на Василия мог затянуться на годы и лишить обе стороны урожая.
Женщинам нельзя распускать волосы при посторонних. Верили, что так можно потерять свою женскую силу и привлекательность.
