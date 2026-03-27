В Госдуме ответили, что станет реальным стимулом для повышения рождаемости

Дифференцированная семейная ипотека, ставка по которой будет снижаться с рождением каждого последующего ребенка, станет реальным стимулом для повышения рождаемости в России, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, член ЛДПР Каплан Панеш. По его словам, важно, чтобы такие условия распространялись и на тех, у кого уже есть дети.

Ставка по семейной ипотеке будет зависеть от количества детей — я поддерживаю этот подход. Это станет реальным стимулом для повышения рождаемости и поддержкой тех, кто уже взял на себя ответственность за нескольких детей. Важно, чтобы новые условия распространялись и на уже одобренные кредиты. Семьи не должны оказываться в ситуации, когда они взяли ипотеку при одних условиях, а при рождении еще одного ребенка не могут рассчитывать на снижение ставки, — пояснил Панеш.

Он добавил, что помимо ипотеки требуется решение и других системных задач, включая снижение нагрузки на школьников и привлечение кадров в села. По его словам, в рамках кадрового обеспечения АПК предлагается рассмотреть возможность расширения программ «Земский учитель» и «Земский доктор» на аграрные специальности

Также нужен реальный мониторинг нагрузки на школьников. Я предлагаю не просто собрать цифры, но и провести выборочные проверки в регионах, пообщаться с родителями и детьми. Результатом должны стать четкие ограничения: внеурочная деятельность — это не продолжение уроков, а именно дополнительное образование по выбору ребенка. Третье — кадры для села. Минсельхозу, Минобрнауки и Минфину поручено до 30 апреля проработать вопросы кадрового обеспечения АПК и совершенствования системы подготовки работников сельского хозяйства, — сказал Панеш.

Ранее депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что ставка по семейной ипотеке в России может стать дифференцированной и зависеть от количества детей в семье. По его словам, это станет дополнительной мерой поддержки многодетных пар, желающих улучшить жилищные условия.