Раскрыты неожиданные детали секретного заседания США по Ирану Daily Mail: ядерное оружие больше не является главной целью США в Иране

Правительство Соединенных Штатов провело секретное заседание по теме операции в Иране, в ходе которого было установлено, что ядерное оружие не является военной целью страны, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что это кардинально отличается от позиции, которую Белый дом озвучивал публично.

Нам сказали, что ядерное оружие не является военной целью, — говорится в публикации.

Анонимный источник призвал Вашингтон прямо ответить на вопросы об острове Харк. Кроме того, он потребовал от Белого дома прояснить ситуацию с ядерными материалами Ирана и смене режима в республике.

Ранее стало известно, что Тегеран собирается дать беспрецедентный ответ в случае попытки США захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, который может включать дестабилизацию обстановки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. По словам источника, реакция Ирана окажется несравненно более жесткой, чем все «сюрпризы» последних трех недель.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Иран располагает возможностью применить ракеты-торпеды в противостоянии с Израилем. Помимо этого, по словам аналитика, Тегеран может прибегнуть к минированию акватории Ормузского пролива.