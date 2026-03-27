Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 14:29

Раскрыты неожиданные детали секретного заседания США по Ирану

Daily Mail: ядерное оружие больше не является главной целью США в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Правительство Соединенных Штатов провело секретное заседание по теме операции в Иране, в ходе которого было установлено, что ядерное оружие не является военной целью страны, сообщает британская газета Daily Mail со ссылкой на источники. Журналисты отметили, что это кардинально отличается от позиции, которую Белый дом озвучивал публично.

Нам сказали, что ядерное оружие не является военной целью, — говорится в публикации.

Анонимный источник призвал Вашингтон прямо ответить на вопросы об острове Харк. Кроме того, он потребовал от Белого дома прояснить ситуацию с ядерными материалами Ирана и смене режима в республике.

Ранее стало известно, что Тегеран собирается дать беспрецедентный ответ в случае попытки США захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, который может включать дестабилизацию обстановки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. По словам источника, реакция Ирана окажется несравненно более жесткой, чем все «сюрпризы» последних трех недель.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Иран располагает возможностью применить ракеты-торпеды в противостоянии с Израилем. Помимо этого, по словам аналитика, Тегеран может прибегнуть к минированию акватории Ормузского пролива.

США
Иран
Ближний Восток
ядерное оружие
войны
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.