21 марта 2026 в 18:46

Иран пригрозил США беспрецедентным ответом при одном условии

Тегеран даст беспрецедентный ответ в случае попытки США захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, который может включать дестабилизацию обстановки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, сообщил военный источник агентству Tasnim. По словам собеседника, реакция Ирана окажется несравненно более жесткой, чем все «сюрпризы» последних трех недель.

Если США реализуют свои угрозы о военном посягательстве на остров Харк, они, безусловно, столкнутся с ответом, который будет беспрецедентным по сравнению с «сюрпризами» за последние 21 день, — сказал источник.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Иран располагает возможностью применить ракеты-торпеды в противостоянии с Израилем. Помимо этого, по словам аналитика, Тегеран может прибегнуть к минированию акватории Ормузского пролива.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции опубликовал заявление в связи с подтверждением информации о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Военнослужащие поклялись не оставлять без внимания кровную месть за «великомученика».

