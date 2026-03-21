Иран пригрозил США беспрецедентным ответом при одном условии

Тегеран даст беспрецедентный ответ в случае попытки США захватить иранский остров Харк в Персидском заливе, который может включать дестабилизацию обстановки в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, сообщил военный источник агентству Tasnim. По словам собеседника, реакция Ирана окажется несравненно более жесткой, чем все «сюрпризы» последних трех недель.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Иран располагает возможностью применить ракеты-торпеды в противостоянии с Израилем. Помимо этого, по словам аналитика, Тегеран может прибегнуть к минированию акватории Ормузского пролива.

Кроме того, Корпус стражей Исламской революции опубликовал заявление в связи с подтверждением информации о гибели секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани. Военнослужащие поклялись не оставлять без внимания кровную месть за «великомученика».