Путин открыл Азербайджанский театр в Дербенте

Президент России Владимир Путин в Международный день театра, 27 марта, по видеосвязи открыл обновленный Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер отметил, что в стране сейчас ведется большая работа по переоснащению муниципальных театров. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в день открытия театра город посетят гости из Азербайджана.

Для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов, была доступна для всех наших граждан. Чтобы они имели возможность видеть уникальные работы известных режиссеров, — сказал Путин.

Реконструкция театра завершилась в декабре 2025 года. В здании появился современный зрительный зал на 272 места, обновились гримерные, служебные и технические помещения. Театр также оснастили профессиональным световым и звуковым оборудованием.

Ранее Путин заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются прочно. По его словам, у Москвы и Баку есть общее историческое прошлое и культурное наследие, которые выступают основной диалога государств.