27 марта 2026 в 14:35

Путин открыл Азербайджанский театр в Дербенте

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Президент России Владимир Путин в Международный день театра, 27 марта, по видеосвязи открыл обновленный Азербайджанский музыкально-драматический театр в Дербенте, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер отметил, что в стране сейчас ведется большая работа по переоснащению муниципальных театров. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в день открытия театра город посетят гости из Азербайджана.

Для такой огромной страны, как Россия, чрезвычайно важно, чтобы насыщенная, яркая культурная жизнь не считалась привилегией только столичных городов, была доступна для всех наших граждан. Чтобы они имели возможность видеть уникальные работы известных режиссеров, — сказал Путин.

Реконструкция театра завершилась в декабре 2025 года. В здании появился современный зрительный зал на 272 места, обновились гримерные, служебные и технические помещения. Театр также оснастили профессиональным световым и звуковым оборудованием.

Ранее Путин заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном развиваются прочно. По его словам, у Москвы и Баку есть общее историческое прошлое и культурное наследие, которые выступают основной диалога государств.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, что стало стартовой точкой кризиса на Украине
Машков объяснил, почему невозможно «отменить» российскую культуру
«Сами себя снабжаем»: Медведев оценил темпы производства оружия и техники
Пакистан и Афганистан возобновили бои на границе
Россиянам ответили, нужно ли объяснять начальнику цель отпуска за свой счет
Захарова назвала условие прекращения конфликта на Украине
Медведев предрек самую большую войну на Ближнем Востоке
Бывший рэпер возглавил правительство азиатской страны
В РСТ дали советы, как безопасно посетить концерт за границей
Военэксперт ответил, почему ВСУ стягивают спецбатальоны под Сумы
«Будут подключаться»: политолог предвидел участие Европы в войне с Ираном
Психолог объяснила мотивацию покупателей ношеных трусов
Школьник выпал из окна 21-го этажа гостиницы за день до олимпиады
«Миша в хорошей форме»: критик Райкина высказалась о премьере с Ефремовым
«Мы в самом разгаре войны»: посол Ирана об агрессии США и дружбе с Россией
Постель как пространство: как текстиль формирует ощущение безопасности
«Утекали миллиарды»: Орбан раскрыл детали дела о «золотом конвое» Киева
Подпольщик раскрыл детали прилета по ангару с РСЗО под Харьковом
Двух россиян этапировали из ЕС в США по делу о санкциях
Украинские турбореактивные дроны атаковали Донецк
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

