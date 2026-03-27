«Прочный фундамент»: Путин об отношениях Баку и Москвы

Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются прочно, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, у Москвы и Баку есть общее историческое прошлое и культурное наследие, которые выступают основной диалога государств.
Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия, — сказал Путин на открытии Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте.
Ранее Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев выразили готовность развивать сотрудничество в различных сферах по принципу стратегического партнерства и союзничества. В ходе телефонного разговора 11 марта лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.
Путин также поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана и доставке гуманитарной помощи из РФ. Кроме того, президенты обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры двух стран выступили за скорейшее прекращение боевых действий и дипломатическое урегулирование конфликта.