27 марта 2026 в 14:33

«Прочный фундамент»: Путин об отношениях Баку и Москвы

Путин: отношения Баку и Москвы развиваются на фундаменте общего прошлого

Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются прочно, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, у Москвы и Баку есть общее историческое прошлое и культурное наследие, которые выступают основной диалога государств.

Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются на прочном фундаменте общего исторического прошлого, в том числе культурного наследия, — сказал Путин на открытии Азербайджанского музыкально-драматического театра в Дербенте.

Ранее Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев выразили готовность развивать сотрудничество в различных сферах по принципу стратегического партнерства и союзничества. В ходе телефонного разговора 11 марта лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

Путин также поблагодарил Алиева за содействие в эвакуации российских граждан из Ирана и доставке гуманитарной помощи из РФ. Кроме того, президенты обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры двух стран выступили за скорейшее прекращение боевых действий и дипломатическое урегулирование конфликта.

Общество

