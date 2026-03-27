27 марта 2026 в 14:29

Стало известно, почему украинский спецназ не добрался до Ближнего Востока

Военэксперт Кнутов: США не приняли украинские батальоны на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты не одобрили присутствие украинского спецподразделения ГУР на Ближнем Востоке, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев мог использовать факт примитивной помощи в качестве рычага давления на Вашингтон.

Я думаю, что ГУР Украины действительно подготовило свое подразделение для отправки на Ближний Восток. Но, видимо, американцы сказали Киеву, что в их помощи не нуждаются. [Дональд] Трамп (глава Белого дома. — NEWS.ru) отреагировал достаточно болезненно на предложение [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) направить дроноводов в регион. В 2024 году Штаты поставили ультрасовременную систему борьбы с беспилотниками киевскому режиму, а он предлагает использовать более дешевую и примитивную помощь, навязывая ее американцам. Кроме того, это могло бы потом Украиной использоваться как козырь для давления на США, — прокомментировал Кнутов.

По его словам, Трамп осознает, что Украина не направит значительную военную группировку на Ближний Восток. Кроме того, добил военэксперт, присутствие символического батальона не окажет значительного влияния на ближневосточный конфликт, однако у Зеленского будет достаточно аргументов, чтобы говорить о своей помощи Вашингтону в сложной ситуации.

Ранее сообщалось, что спецподразделение ГУР Украины «Шаманбат», изначально подготовленное для операций на Ближнем Востоке, было переброшено в Шосткинский район Сумской области. По информации силовых структур, шаг направлен на стабилизацию обстановки на фронте.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
