Мирный житель погиб при ударе дрона ВСУ по гражданскому авто под Белгородом

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в селе Маломихайловка Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, еще два человека в селе Нежеголь и городе Грайворон получили ранения.

При ударах ВСУ погиб мирный житель, двое, в том числе боец подразделения «Орлан», получили ранения. В Шебекинском округе в селе Маломихайловка дрон атаковал автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте, — написал он.

В селе Нежеголь Шебекинского округа Белгородской области в результате удара дрона по автомобилю «ГАЗель» пострадал водитель. Мужчина получил осколочные ранения живота. Бойцы самообороны доставили его в Шебекинскую центральную районную больницу. В настоящее время пострадавшему продолжают оказывать медицинскую помощь.

В городе Грайворон при отражении атаки беспилотника боец подразделения «Орлан» получил множественные осколочные ранения различных частей тела. Сослуживцы оказали ему первую помощь и доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при атаке дрона Вооруженных сил Украины на частный дом в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадали семилетняя девочка и ее мама. По информации политика, у ребенка диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги.