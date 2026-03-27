В России отложили оснащение автомобилей кнопками SOS с ГЛОНАСС Минпромторг: оснащение ввозимых авто кнопками SOS с ГЛОНАСС было отложено

Вопрос обязательного оснащения кнопками SOS с подключением «ЭРА-ГЛОНАСС» всех автомобилей, ввозимых физлицами на территорию России, был отложен на более поздний срок, сообщили в Минпромторге. Изначально решение должно было вступить в силу с 1 апреля. Проект постановления находится на межведомственном согласовании, передает ТАСС.

Введение обязательного оснащения транспортных средств, ввозимых физическими лицами, устройствами вызова экстренных оперативных служб с подключением к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 апреля 2026 года не планируется и переносится на более поздний срок, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что правительство России перенесло срок уплаты утилизационного сбора для крупнейших отечественных производителей автомобильной, сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники. Выплаты за четвертый квартал 2025 года и первые три квартала 2026 года перенесены на декабрь 2026 года.

До этого эксперт Национального автомобильного союза Антон Шапарин сообщил, что около 10 китайских автобрендов могут покинуть российский рынок. В перечень наиболее вероятных кандидатов на уход он включил Kaiyi, BAIC, SWM, Dongfeng, Jetta, Bestune, Wey, Rox, Oting и VGV. Основной причиной специалист назвал значительные финансовые потери, вызванные ростом утилизационного сбора с 1 января 2026 года.