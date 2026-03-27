Медведев спрогнозировал ядерный конфликт в будущем Медведев заявил, что ядерный конфликт Ирана и Израиля в каком-то виде неизбежен

Риск ядерного конфликта между Израилем и Ираном стал неизбежным после последних событий на Ближнем Востоке, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Он отметил, что несмотря на заявления американской стороны о стремлении устранить ядерную угрозу в регионе, произошедшее делает такой сценарий практически неизбежным.

Сколько бы ни болтали сейчас американцы об устранении ядерной угрозы на Ближнем Востоке, в Вашингтоне и Тель-Авиве, на мой взгляд, после того, что случилось, теперь ядерный конфликт Израиля и Ирана в каком-то виде неизбежен, — заявил Медведев.

Ранее СМИ выяснили, что правительство Соединенных Штатов провело секретное заседание по теме операции в Иране, в ходе которого было установлено, что ядерное оружие не является военной целью страны. Журналисты отметили, что это кардинально отличается от позиции, которую Белый дом озвучивал публично.