Захарова раскрыла, кто захватил всю власть на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский, узурпировавший власть в государстве, не намерен с ней расставаться, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире колумбийского радио Caracol. Ради сохранения своих позиций он готов ввергнуть народ страны в еще более страшные трагедии, подчеркнула дипломат.

Очевидно, что этот человек узурпировал власть, не хочет ее отдавать. Готов ввергнуть свой народ в еще более ужасные трагедии, чтобы сохранить власть, — высказалась она.

Ранее Захарова заявила, что кризис на Украине может завершиться, если западные государства прекратят его финансовое обеспечение. По словам дипломата, страны Евросоюза и НАТО продолжают подпитывать происходящее, поставляя вооружения.

Кроме того, дипломат сообщила на брифинге, что Москва никогда не уклонялась от переговоров по украинскому вопросу и по-прежнему исходит из необходимости диалога. Представитель МИД подчеркнула, что контакты ведутся по разным направлениям, включая гуманитарный трек.

Также она предупредила, что Россия жестко ответит на поставки Японией вооружений Украине. Дипломат отметила, что расширение военного взаимодействия между Токио и Киеву не приближает урегулирование украинского кризиса.