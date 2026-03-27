27 марта 2026 в 15:11

Захарова назвала условие прекращения конфликта на Украине

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Прекращение финансирования со стороны западных стран может привести к завершению конфликта на Украине, заявила в интервью колумбийскому радио Caracol представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, страны ЕС и НАТО продолжают поддерживать происходящее поставками оружия.

Если вы спрашиваете, что нужно сделать, чтобы положить конец кровопролитию, то ответ прост: Западу — в данном случае странам Европейского союза и НАТО — необходимо прекратить финансирование этого кровопролития, [прекратить отправлять] оружие и денег, — сказала Захарова.

Западные страны заинтересованы в продолжении конфликта из-за участия в схемах перераспределения выделяемых на поддержку финансовых средств. По ее утверждению, речь идет о возможной перепродаже вооружений, информация о которой, как она отметила, появлялась в результате журналистских расследований и публикаций в СМИ.

Ранее Захарова заявила, что Россия даст жесткий ответ на поставки Японией оружия Украине. Она отметила, что расширение военного сотрудничества Токио и Киева не способствует урегулированию украинского конфликта, передает корреспондент NEWS.ru.

