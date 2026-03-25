Захарова: Россия даст жесткий ответ на поставки Японией оружия Украине

Россия даст жесткий ответ на поставки Японией оружия Украине, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что расширение военного сотрудничества Токио и Киева не способствует урегулированию украинского конфликта, передает корреспондент NEWS.ru.

Любые попытки японского руководства наладить поставки <...> военной техники киевскому режиму будут восприниматься как враждебные действия <...>. За ними последуют жесткие ответные меры, — сказала Захарова.

Ранее депутат парламента Нидерландов от правой партии «Форум за демократию» Ральф Деккер заявил, что бюджет страны мог потерять более €100 млрд (около 9 трлн рублей) из-за курса властей на поддержку Украины. По его словам, прямые расходы на помощь Киеву за последние четыре года составили €21 млрд (1,9 трлн рублей).

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной близко. Он вновь провел параллель между переговорными позициями российского президента Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского, назвав последнего более сложным собеседником.