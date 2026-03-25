Россия даст жесткий ответ на поставки Японией оружия Украине, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что расширение военного сотрудничества Токио и Киева не способствует урегулированию украинского конфликта, передает корреспондент NEWS.ru.
Любые попытки японского руководства наладить поставки <...> военной техники киевскому режиму будут восприниматься как враждебные действия <...>. За ними последуют жесткие ответные меры, — сказала Захарова.
Ранее депутат парламента Нидерландов от правой партии «Форум за демократию» Ральф Деккер заявил, что бюджет страны мог потерять более €100 млрд (около 9 трлн рублей) из-за курса властей на поддержку Украины. По его словам, прямые расходы на помощь Киеву за последние четыре года составили €21 млрд (1,9 трлн рублей).
До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной близко. Он вновь провел параллель между переговорными позициями российского президента Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского, назвав последнего более сложным собеседником.