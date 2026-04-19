«Циничные попытки»: Захарова заявила о росте исторической агрессии Захарова заявила о проблеме роста исторической агрессии за рубежом

Рост исторической агрессии фиксируется за рубежом, заявила представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости в День памяти жертв геноцида советского народа. Она подчеркнула, что российская сторона наблюдает усиление процессов, связанных с разрушением памятников и мемориалов, посвященных борцам с нацизмом, в ряде иностранных государств.

С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все острее проявляется проблема «исторической агрессии», циничных попыток переписывания истории, — заявила дипломат.

Ранее Захарова заявляла, что Россия настаивает на равных выплатах со стороны Германии всем блокадникам Ленинграда не из-за финансовой выгоды, а из-за принципиальной позиции. Представитель МИД РФ указала, что позиция Германии, которая выплачивает компенсации только гражданам еврейской национальности, пережившим блокаду, фактически возрождает нацистский подход к разделению людей по национальному признаку.

Также Захарова утверждала, что попытки отдельных государств переписать историю и поставить на один уровень нацистскую Германию и Советский Союз оскорбляют память советского народа и противоречат решениям Нюрнбергского трибунала. Она напомнила о показаниях фельдмаршала Фридриха Паулюса, который участвовал в разработке плана нападения на СССР.