Иноагента Медведева посадят на 11,5 года после возвращения в Россию

Иноагента Сергея Медведева заочно приговорили к 11,5 года лишения свободы

Суд в Москве вынес заочный приговор журналисту и политологу Сергею Медведеву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в рамках уголовного дела об уклонении от обязанностей иностранного агента, заявили в пресс-службе столичной прокуратуры. По совокупности всех приговоров ему назначено 11 лет и шесть месяцев лишения свободы.

В 2025 году Медведева заочно приговорили к 10 годам колонии по статьям о распространении ложной информации об армии и ее дискредитации. Ему также запретили на пять лет администрировать сайты и работать в интернете.

Ранее суд заочно приговорил журналистку Ксению Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Следствие установило, что осужденная, находясь за пределами страны, размещала в Сети недостоверные сведения о ходе СВО.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли стратегический просчет США в войне с Ираном
В Литве пытаются понять, как заплатить Белоруссии за стоянку фур
«Украина отброшена в сторону»: в Китае объяснили визит Зеленского в Эр-Рияд
«Работает на образ»: критик Райкина высказалась об «обнаженке» Ефремова
В Екатеринбурге назовут улицу в честь Николая Коляды
Юрист ответил, допустимо ли брать отпуск вместо больничного
Стало известно, чем угостили российских депутатов в США
В России настал «перелом негативной тенденции» в кибермошенничестве
Рубио раскрыл намерение Трампа в решении украинского конфликта
В ОП рассказали, как военнослужащие ВСУ опустошают дома простых граждан
Профессора украинского вуза выгнали за русскую речь
Синоптик рассказал москвичам о погоде в начале апреля
Кинолог рассказал о неочевидной опасности купания в реке для собак
Организатор теракта в крымском УФСБ попал в список террористов
Захарова высмеяла один западный миф о Путине
Иран пропустил «избранные» контейнеровозы через Ормузский пролив
В Иране сообщили об ударе по логистике армии Израиля
Инсульт, новая спутница, планы на рождение детей: как живет Дмитрий Дибров
Социологи ответили, как уровень образования родителей влияет на детей
Полковник назвал одну из главных особенностей массированных атак ВСУ
Дальше
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

