Иноагента Медведева посадят на 11,5 года после возвращения в Россию Иноагента Сергея Медведева заочно приговорили к 11,5 года лишения свободы

Суд в Москве вынес заочный приговор журналисту и политологу Сергею Медведеву (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в рамках уголовного дела об уклонении от обязанностей иностранного агента, заявили в пресс-службе столичной прокуратуры. По совокупности всех приговоров ему назначено 11 лет и шесть месяцев лишения свободы.

Иноагент Сергей Медведев заочно приговорен к 11 годам шести месяцам лишения свободы. <...> Признан виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ, — подчеркнули в ведомстве.

В 2025 году Медведева заочно приговорили к 10 годам колонии по статьям о распространении ложной информации об армии и ее дискредитации. Ему также запретили на пять лет администрировать сайты и работать в интернете.

Ранее суд заочно приговорил журналистку Ксению Лученко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к восьми годам колонии общего режима за публичное распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ. Следствие установило, что осужденная, находясь за пределами страны, размещала в Сети недостоверные сведения о ходе СВО.