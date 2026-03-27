Знаменитый киномагнат лишил сыновей наследства по одной причине Киномагнат из Китая Чарльз Хен оставил двух сыновей без наследства

Гонконгский магнат и кинопродюсер Чарльз Хен, чье состояние оценивается в десятки миллиардов долларов, публично объявил о лишении своих сыновей наследства, передает The Star. Свое решение бизнесмен мотивировал отсутствием деловой хватки у своих детей.

Если я оставлю имущество им, его быстро выманят обманом, — отметил Хен.

Мужчина заявил, что ни Джеки, ни Джонатан не получат его империи, а все активы перейдут в специальный фонд. По словам миллиардера, его сыновья могут рассчитывать на скромное пособие, которого хватит, чтобы не умереть с голоду.

