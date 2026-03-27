Медведев напомнил Каллас о связи Эстонии с Россией Медведев: Эстония в прошлом была частью России

Эстония раньше была частью России, заявил в соцсети X заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он также отметил, что Донбасс исторически является территорией РФ. Так он отреагировал на слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас, выразившей обеспокоенность из-за территориальных уступок Киева.

Вообще-то Эстония (о ужас!) тоже была частью России, — написал Медведев.

Ранее спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Каллас нужно оставить в стороне комиксы и обратиться к серьезной литературе, которая учит миру. Поводом для резкого высказывания стала так называемая обеспокоенность Каллас по поводу давления США на Украину в переговорном процессе с Россией.

До этого Каллас заявила, что Евросоюзу необходимо найти решение для завершения конфликта на Украине, отличное от полной капитуляции Киева. По ее мнению, эскалация на Ближнем Востоке усугубила текущую ситуацию, это сделало урегулирование украинского кризиса еще более приоритетной задачей для Брюсселя.